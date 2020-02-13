Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

«Я ещё хочу сказать об одном документе, который я сегодня подписал, он касается достаточно резонансной темы — это дефицит лекарств для лечения детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы», — сообщил глава правительства.

Он отметил, что, к сожалению, пока невозможно обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счёт российского производства. По словам премьер-министра, от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто и их жизнь, в связи с чем родители «готовы буквально на всё, чтобы помочь ребёнку, вплоть до нарушения законов».

Мишустин заявил, что правительство должно сделать всё возможное, чтобы не ставить родителей перед таким выбором.

Он добавил, что в связи с этим «правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны больным детям по жизненным показаниям».

«Татьяна Алексеевна, очевидно, что проблема требует системного решения. Я просил бы вас следить за потребностью в таких лекарствах, особенно если у нас пока нет качественных отечественных аналогов, и в случае необходимости реагировать максимально оперативно», — заявил Мишустин.

В январе президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.