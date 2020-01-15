Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами

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Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
  • РИА Новости

«В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было», — сказал Путин.

Он добавил, что уже приняты решения, которые позволят централизованно ввозить в Россию отдельные специализированные препараты, не имеющие пока официального разрешения.

«Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — сказал президент.

Он отметил, что также существенно изменится и контроль качества лекарств.

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