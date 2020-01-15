Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.

«В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было», — сказал Путин.

Он добавил, что уже приняты решения, которые позволят централизованно ввозить в Россию отдельные специализированные препараты, не имеющие пока официального разрешения.

«Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — сказал президент.

Он отметил, что также существенно изменится и контроль качества лекарств.

RT ведёт прямую трансляцию.