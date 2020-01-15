Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
- РИА Новости
«В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было», — сказал Путин.
Он добавил, что уже приняты решения, которые позволят централизованно ввозить в Россию отдельные специализированные препараты, не имеющие пока официального разрешения.
«Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — сказал президент.
Он отметил, что также существенно изменится и контроль качества лекарств.
RT ведёт прямую трансляцию.