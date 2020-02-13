Правительство выделило 22 млн рублей на закупку лекарств для детей

Правительство России выделило 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей. Распоряжение размещено на сайте кабинета министров.

«В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тысяч рублей...» — указано в документе.

Средства выделяются на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов в объёме 11 674 упаковки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.