Правительство выделило 22 млн рублей на закупку лекарств для детей

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Правительство России выделило 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей. Распоряжение размещено на сайте кабинета министров.
Правительство выделило 22 млн рублей на закупку лекарств для детей
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

«В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тысяч рублей...» — указано в документе.

Средства выделяются на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов в объёме 11 674 упаковки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

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