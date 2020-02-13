Правительство выделило 22 млн рублей на закупку лекарств для детей
- © Julia Pfeifer
- globallookpress.com
«В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 22 000,0 тысяч рублей...» — указано в документе.
Средства выделяются на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов в объёме 11 674 упаковки.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.