Эксперт прокомментировал предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных.

«Если такое решение правительством будет принято, то некоторые импортные лекарства снова придут на наш рынок. Хотя, возможно, и не так быстро», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ситуация с лекарствами зарубежного производства — оригинальными — сложная.

Как отметил Круглый, есть дженерики, но они, по мнению российских специалистов, не столь эффективны.

Ранее сообщалось, что Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.