Эксперт прокомментировал предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных.
Эксперт прокомментировал предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных
  • РИА Новости

«Если такое решение правительством будет принято, то некоторые импортные лекарства снова придут на наш рынок. Хотя, возможно, и не так быстро», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ситуация с лекарствами зарубежного производства — оригинальными — сложная.

Как отметил Круглый, есть дженерики, но они, по мнению российских специалистов, не столь эффективны.

Ранее сообщалось, что Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить