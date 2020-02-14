Названы опасности прихода ранней весны

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, какую опасность может представлять приход ранней весны.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Конев отметил, что люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями наиболее чувствительны к переменам погоды.

Кардиолог уточнил, что люди из групп риска могут столкнуться с такими недомоганиями как головная боль, боль в суставах и сердце.

«Необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта 2020 года.