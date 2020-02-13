Вильфанд рассказал о погоде в начале марта

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта 2020 года.
Вильфанд рассказал о погоде в начале марта
  • РИА Новости

Как отметил синоптик в беседе с НСН, в ближайшие дни ожидается, что погода будет стабильной, температура около 0 °С, давление повысится.

По его словам, ситуация начнёт меняться на следующей неделе: уже в выходные на западные регионы России будет оказывать влияние мощный циклон, зародившийся у берегов Атлантики, а к понедельнику он доберётся до Москвы и Московской области.

«Температура повысится до +3...+5 °С, заметно усилится ветер. Но февраль коварен, и, по предварительным прогнозам, в третьей декаде возможен мороз до -10 °С. Холодного марта не ожидается, температура будет около и выше нормы», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Он также добавил, что это только предварительный прогноз, а более детальный обычно делается в последний день уходящего месяца.

11 февраля Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» рассказал, какая погода ожидается в столице до конца этой недели.

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