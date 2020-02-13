Вильфанд рассказал о погоде в начале марта
- РИА Новости
Как отметил синоптик в беседе с НСН, в ближайшие дни ожидается, что погода будет стабильной, температура около 0 °С, давление повысится.
По его словам, ситуация начнёт меняться на следующей неделе: уже в выходные на западные регионы России будет оказывать влияние мощный циклон, зародившийся у берегов Атлантики, а к понедельнику он доберётся до Москвы и Московской области.
«Температура повысится до +3...+5 °С, заметно усилится ветер. Но февраль коварен, и, по предварительным прогнозам, в третьей декаде возможен мороз до -10 °С. Холодного марта не ожидается, температура будет около и выше нормы», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.
Он также добавил, что это только предварительный прогноз, а более детальный обычно делается в последний день уходящего месяца.
11 февраля Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» рассказал, какая погода ожидается в столице до конца этой недели.