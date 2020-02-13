Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
  • © РИА Новости

По её словам, на европейской части России ожидается погода в пределах климатической нормы. 

Она отметила, что практически на всей территории Сибири и Урала, в Кировской области, в Коми, Пермском крае и Башкирии, как прогнозируется, будет «чуть теплее обычного».

При этом на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях будет погода на уровне климатической нормы.

Синоптик добавила, что на остальной территории Дальнего Востока температура воздуха будет выше нормы примерно на один градус. 

В Москве в марте по ночам возможны заморозки до -5 °С. В целом погода в российской столице в первый месяц весны ожидается в пределах нормы и чуть выше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.

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