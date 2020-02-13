Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
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По её словам, на европейской части России ожидается погода в пределах климатической нормы.
Она отметила, что практически на всей территории Сибири и Урала, в Кировской области, в Коми, Пермском крае и Башкирии, как прогнозируется, будет «чуть теплее обычного».
При этом на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях будет погода на уровне климатической нормы.
Синоптик добавила, что на остальной территории Дальнего Востока температура воздуха будет выше нормы примерно на один градус.
В Москве в марте по ночам возможны заморозки до -5 °С. В целом погода в российской столице в первый месяц весны ожидается в пределах нормы и чуть выше.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.