Генерала Арсланова в СИЗО перевели из карантинной камеры в общую

Заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова, которого ранее арестовали по делу о хищении 6,7 млрд рублей, перевели из карантинной камеры СИЗО «Матросская Тишина» в общую. Об этом RT сообщили члены ОНК Москвы, посетившие Арсланова.

Члены комиссии посетили Арсланова утром 13 февраля в трёхместной камере, куда его перевели накануне. Жалоб у него нет.

«Сотрудники образцово исполняют свой долг», — сказал член ОНК, общавшийся с генерал-полковником.

По словам правозащитника, соседями генерала стали предприниматель, обвиняемый в экономическом преступлении, и иностранный гражданин, которому инкриминируют дачу взятки.

В камере Арсланова имеются телевизор, холодильник, книги. Кроме того, генералу выдан каталог тюремной библиотеки для выбора литературы.

7 февраля суд арестовал заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова. Следствие считает, что он причастен к хищению 6,7 млрд рублей в рамках исполнения госконтракта.

Сам генерал отмечал, что его обманным путём заставили прийти в СК.

Позднее стало известно, что Арсланов находится в СИЗО «Матросская Тишина» в карантинной камере.

Тогда члены ОНК Москвы не смогли пообщаться с Арслановым, который находился в момент посещения ими изолятора на следственных действиях.