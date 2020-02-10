В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Арсланова

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Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, арестованный ранее по делу о хищении 6,7 млрд рублей, находится в СИЗО «Матросская Тишина» в карантинной камере.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО генерала Арсланова
  • РИА Новости

Члены ОНК Москвы не смогли пообщаться с Арслановым, который находился в момент посещения изолятора на следственных действиях, но ознакомились с условиями его содержания.

Генерал-полковник сидит один в карантинной камере, где есть телевизор, холодильник, электрочайник, пластиковый тазик и ведро для хозяйственных нужд.

«В этом СИЗО нормальная сантехника, полностью соблюдается приватность санузла», — отметили в ОНК.

В ОНК также рассказали, что генерал-полковнику выдан каталог тюремной библиотеки для выбора литературы, насчитывающий более 2,5 тыс. томов.

7 февраля суд арестовал заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова.

Следствие считает, что Арсланов причастен к хищению 6,7 млрд рублей в рамках исполнения госконтракта. 

Сам генерал отмечал, что его обманным путём пригласили в СК

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