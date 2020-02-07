Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении

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Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

«Избрать в отношении Арсланова меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2020 года», — сказал судья.

Ранее стало известно, что СК попросил арестовать Арсланова

Как считает следствие, Арсланов — фигурант дела о хищении 6,7 млрд рублей — угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.

Сам генерал заявил, что его обманным путём пригласили в Следственный комитет.

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