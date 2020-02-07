Следствие обвиняет замглавы Генштаба Арсланова в давлении на свидетеля

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Заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, фигурант дела о хищении 6,7 млрд рублей, угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.
Следствие обвиняет замглавы Генштаба Арсланова в давлении на свидетеля
  • РИА Новости

«Арсланов через доверенных лиц побуждал Александра Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием», — приводит ТАСС слова следователя.

Уточняется, что Оглоблин был подчинённым Арсланова. Виновным генерал-полковник себя не признаёт. 

Ранее сообщалось, что военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

В январе стало известно, что следователи вменяют генералу мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники.

По делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов, представители Минобороны.

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