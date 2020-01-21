Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

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Следствие полагает, что заместитель главы Генерального штаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов причастен к хищению 6,7 млрд рублей в рамках исполнения госконтракта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела Арсланова, которые были оглашены во Втором окружном военном суде.
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
  • РИА Новости

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 
536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.

Как информирует агентство со ссылкой на Второй апелляционный суд, Минобороны решило отозвать иск к Арсланову о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. 

«Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову», — сообщили в суде.

Отмечается, что ранее срок следствия по делу Арсланова продлили до 6 февраля.

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