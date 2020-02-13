Диетолог назвала продукты, которые помогут восполнить дефицит витамина D

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Врач-диетолог Нурия Дианова дала рекомендации, как при помощи питания восполнить недостаток витамина D в организме.
Диетолог назвала продукты, которые помогут восполнить дефицит витамина D
  • © портал мэра и правительства Москвы

По мнению эксперта, для профилактики дефицита необходимо разнообразить рацион.

«В топ-продуктов, богатых витамином D, всегда будут входить продукты животного происхождения. Лидером является рыба. Я бы рекомендовала тунец, лосось, сельдь, сардину, приготовленную на пару или запечённую, а также сардину, которая полезна и в законсервированном состоянии. В рыбе есть необходимый квартет: кальций и фосфор, белок и витамин D. Это минимум, который необходим», — пояснила диетолог в беседе с сайтом «Москва 24».

Она добавила, что бороться с дефицитом также поможет употребление говяжьей печени, яиц и шампиньонов.

Диетолог подчеркнула, что принимать специальные препараты для пополнения запаса витамина D без рекомендаций специалистов не стоит.

Ранее портал Nation News сообщал, что врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время.

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