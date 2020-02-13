В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве

Следователи задержали в Хабаровске мужчину, бросившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево в январе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, ему вменяют оставление в опасности, истязание и кражу.

Адвокат в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в СУ СК проходит допрос. По его словам, мужчину подозревают в том, что он украл денежные средства.

26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьеве сыновей 2011 и 2014 годов рождения. По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними.

Установлено, что ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию.

Изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», а в отношении отца — по статье «Истязание».

Детей передали бабушке. Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить их в школу и детский сад.