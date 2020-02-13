В нижегородском Минздраве прокомментировали ситуацию с инсулином для детей

В министерстве здравоохранения Нижегородской области прокомментировали ситуацию с инсулином для детей, больных сахарным диабетом.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

«В настоящее время все дети с сахарным диабетом получают импортные инсулины», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что вопрос о переводе на инсулины ООО «Герофарм» не рассматривался.

Как пояснили в региональном Минздраве, замена препарата производится только по медицинским показаниям.

«Законодательством предусмотрена возможность назначения и оформления назначения лекарственных препаратов по торговому наименованию по решению врачебной комиссии при наличии показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям)», — добавили в ведомстве.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в регионе зарегистрировано 757 детей с сахарным диабетом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.