Продажи противовирусных препаратов в России выросли в 3,6 раза

Россияне на прошлой неделе купили в 3,6 раза больше противовирусных препаратов, чем за аналогичный период в 2019 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Уточняется, что рост продаж не связан с профилактическими мерами против коронавируса, а говорит о росте заболеваемости гриппом.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи препаратов, повышающих иммунитет, увеличились на прошлой неделе на 9%.

Ранее Общероссийский народный фронт зафиксировал рост цен на противовирусные препараты в 40% российских аптек.