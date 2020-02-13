Продажи противовирусных препаратов в России выросли в 3,6 раза
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Уточняется, что рост продаж не связан с профилактическими мерами против коронавируса, а говорит о росте заболеваемости гриппом.
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи препаратов, повышающих иммунитет, увеличились на прошлой неделе на 9%.
Ранее Общероссийский народный фронт зафиксировал рост цен на противовирусные препараты в 40% российских аптек.