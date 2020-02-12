На Ставрополье за неделю скупили трёхмесячный запас медицинских масок
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое Министерство здравоохранения.
Уточняется, что в регионе не были превышены эпидпороговые показатели по ОРВИ и гриппу.
«Однако в крае наметилась тенденция к бесконтрольной скупке противовирусных препаратов и медицинских масок», — указывается в заявлении.
Отмечается, что Министерство здравоохранения ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптечных учреждениях и подведомственных медицинских организациях.
«За неделю была раскуплена трёхмесячная потребность в масках в ситуации эпидемии», — указали в ведомстве.
Ранее «Известия» писали, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок.