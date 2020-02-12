На Ставрополье за неделю скупили трёхмесячный запас медицинских масок

Жители Ставропольского края за неделю скупили региональный трёхмесячный запас медицинских масок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое Министерство здравоохранения.

Уточняется, что в регионе не были превышены эпидпороговые показатели по ОРВИ и гриппу.

«Однако в крае наметилась тенденция к бесконтрольной скупке противовирусных препаратов и медицинских масок», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Министерство здравоохранения ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптечных учреждениях и подведомственных медицинских организациях.

«За неделю была раскуплена трёхмесячная потребность в масках в ситуации эпидемии», — указали в ведомстве.

Ранее «Известия» писали, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок.