На Ставрополье за неделю скупили трёхмесячный запас медицинских масок

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Жители Ставропольского края за неделю скупили региональный трёхмесячный запас медицинских масок.
На Ставрополье за неделю скупили трёхмесячный запас медицинских масок
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое Министерство здравоохранения.

Уточняется, что в регионе не были превышены эпидпороговые показатели по ОРВИ и гриппу.

«Однако в крае наметилась тенденция к бесконтрольной скупке противовирусных препаратов и медицинских масок», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Министерство здравоохранения ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптечных учреждениях и подведомственных медицинских организациях.

«За неделю была раскуплена трёхмесячная потребность в масках в ситуации эпидемии», — указали в ведомстве.

Ранее «Известия» писали, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок.

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