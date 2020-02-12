В Петербурге завели дело против четырёх поставщиков медицинских масок

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок.
В Петербурге завели дело против четырёх поставщиков медицинских масок
  • © Cai Yang/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Федеральной антимонопольной службы.

По имеющимся данным, четыре фирмы («Медицина СПб», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб») с середины января по начало февраля более чем в полтора раза повысили отпускные цены для розничных предприятий.

Ранее сообщалось, что самые высокие в России цены на медицинские маски зафиксированы в Удмуртской Республике и Московской области.

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