В Петербурге завели дело против четырёх поставщиков медицинских масок
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- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Федеральной антимонопольной службы.
По имеющимся данным, четыре фирмы («Медицина СПб», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб») с середины января по начало февраля более чем в полтора раза повысили отпускные цены для розничных предприятий.
Ранее сообщалось, что самые высокие в России цены на медицинские маски зафиксированы в Удмуртской Республике и Московской области.