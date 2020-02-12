В Петербурге завели дело против четырёх поставщиков медицинских масок

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Федеральной антимонопольной службы.

По имеющимся данным, четыре фирмы («Медицина СПб», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб») с середины января по начало февраля более чем в полтора раза повысили отпускные цены для розничных предприятий.

Ранее сообщалось, что самые высокие в России цены на медицинские маски зафиксированы в Удмуртской Республике и Московской области.