Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
- РИА Новости
«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.
Ранее прокурор предложил приговорить Муратова к 18 годам колонии строгого режима.
В начале февраля присяжные вынесли обвинительный вердикт Муратову.
Убийство произошло в сентябре 2018 года. По версии следствия, 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова, чтобы проверить его документы.
По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.