Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
  • РИА Новости

«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее прокурор предложил приговорить Муратова к 18 годам колонии строгого режима

В начале февраля присяжные вынесли обвинительный вердикт Муратову

Убийство произошло в сентябре 2018 года. По версии следствия, 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова, чтобы проверить его документы.

По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.

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