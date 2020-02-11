Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.

«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее прокурор предложил приговорить Муратова к 18 годам колонии строгого режима.

В начале февраля присяжные вынесли обвинительный вердикт Муратову.

Убийство произошло в сентябре 2018 года. По версии следствия, 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова, чтобы проверить его документы.

По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.