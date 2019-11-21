Дело об убийстве полицейского в метро Москвы передано в суд
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- РИА Новости
По данным следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил мужчину, чтобы проверить его документы. После этого они прошли в помещение на станции метро для составления административного протокола.
В СК сообщили, что мужчина «в целях воспрепятствования законной деятельности» выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову, в результате чего сотрудник органов внутренних дел скончался на месте.
В рамках расследования было проведено множество экспертиз. Подозреваемый признал вину на стадии предварительного расследования.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в пресс-службе.
В сентябре 2018 года сообщалось об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве.