Дело об убийстве полицейского в метро Москвы передано в суд

Следователи передали в суд уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции на станции «Курская» Московского метрополитена в 2018 году. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил мужчину, чтобы проверить его документы. После этого они прошли в помещение на станции метро для составления административного протокола.

В СК сообщили, что мужчина «в целях воспрепятствования законной деятельности» выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову, в результате чего сотрудник органов внутренних дел скончался на месте.

В рамках расследования было проведено множество экспертиз. Подозреваемый признал вину на стадии предварительного расследования.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в пресс-службе.

В сентябре 2018 года сообщалось об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве.