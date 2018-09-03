Источник: неизвестный убил сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве
«Полицейский 4-го отдела УВД на московском метрополитене повёл в туалет задержанного. После этого уборщик услышал хлопок и нашёл убитого сотрудника», — приводит его слова ТАСС.
По словам собеседника агентства, сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте происшествия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.