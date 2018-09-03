Источник: неизвестный убил сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве

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Неизвестный застрелил постового полицейского на станции метро «Курская» кольцевой линии в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полицейский 4-го отдела УВД на московском метрополитене повёл в туалет задержанного. После этого уборщик услышал хлопок и нашёл убитого сотрудника», — приводит его слова ТАСС.

По словам собеседника агентства, сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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