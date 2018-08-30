В результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.

«Примерно в 23:00 мск около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник разыскивается. В регионе введён план «Перехват».

Сотрудники правоохранительных органов получили ранения средней степени тяжести, они госпитализированы. 

20 июля сообщалось, что в Кизилюрте неизвестные обстреляли автомобиль ДПС, в результате чего погибли двое полицейских.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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