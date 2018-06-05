В Дагестане задержан высокопоставленный полицейский

В Дагестане задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Уточняется, что полицейский подозревается в причастности к совершению преступления.

Детали дела пока не раскрываются.

Главное управление собственной безопасности МВД взяло на контроль служебную проверку в отношении задержанного полицейского.

Отмечается, что по результатам проверки будет решено, сможет ли полицейский продолжать службу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело на полицейского по обвинению в подделке доказательств.