В Дагестане задержан высокопоставленный полицейский
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Уточняется, что полицейский подозревается в причастности к совершению преступления.
Детали дела пока не раскрываются.
Главное управление собственной безопасности МВД взяло на контроль служебную проверку в отношении задержанного полицейского.
Отмечается, что по результатам проверки будет решено, сможет ли полицейский продолжать службу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело на полицейского по обвинению в подделке доказательств.