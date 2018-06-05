В Дагестане задержан высокопоставленный полицейский

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В Дагестане задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
В Дагестане задержан высокопоставленный полицейский
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Уточняется, что полицейский подозревается в причастности к совершению преступления.

Детали дела пока не раскрываются.

Главное управление собственной безопасности МВД взяло на контроль служебную проверку в отношении задержанного полицейского.

Отмечается, что по результатам проверки будет решено, сможет ли полицейский продолжать службу. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело на полицейского по обвинению в подделке доказательств.

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