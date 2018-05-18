В Сургуте завели дело на полицейского по обвинению в подделке доказательств

В Сургуте завели уголовное дело против дознавателя городской полиции, который обвиняется в подделке доказательств. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что в 2017 году полицейский расследовал уголовное дело по факту хищения денег у местной жительницы. Он изготовил подложный протокол допроса потерпевшей, а затем решил приостановить расследование из-за отсутствия лица, которое можно было бы привлечь в качестве подозреваемого.

Материалы прокурорской проверки были переданы в Следственный комитет. Дело возбуждено по статье «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание».

Ранее Nation News сообщало, что инспектора Россельхознадзора задержали после получения взятки в Новосибирской области.