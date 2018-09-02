В ходе КТО в Дагестане нейтрализован причастный к нападению на полицейских боевик

В ходе контртеррористической операции в лесном массиве в 2 км юго-западнее села Тотурбийкала был нейтрализован бывший главарь банды, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Национального антитеррористического комитета (есть в распоряжении RT).

Отмечается, что в ответ на требование сотрудников органов правопорядка сложить оружие и сдаться преступник открыл огонь.

«В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года», — говорится в тексте.

На месте произошедшего также были обнаружены оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.