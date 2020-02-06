Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского

Прокурор предложил приговорить к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого суд присяжных признал виновным в убийстве полицейского в московском метро в ночь на 3 сентября 2018 года на станции «Курская».

РИА Новости