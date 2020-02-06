Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«(Предлагаю. — RT) назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — заявил прокурор в ходе прений.
Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт Муратову по данному делу.
В сентябре 2018 года сообщалось об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве.
По версии следствия, 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов. По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.