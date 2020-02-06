Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского

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Прокурор предложил приговорить к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого суд присяжных признал виновным в убийстве полицейского в московском метро в ночь на 3 сентября 2018 года на станции «Курская».
Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«(Предлагаю. — RT) назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — заявил прокурор в ходе прений.

Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт Муратову по данному делу.

В сентябре 2018 года сообщалось об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве.

По версии следствия, 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов. По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.

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