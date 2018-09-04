Посягательство на жизнь: СК предъявил обвинение по делу об убийстве полицейского в московском метро

Следственный комитет предъявил обвинение 42-летнему мужчине, который подозревается в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве. Задержанный своей вины не признаёт. Он утверждает, что услышал выстрелы и попросил уборщицу вызвать скорую. Также отмечается, что будут проведены несколько экспертиз, в частности баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и физико-химическая.

Следственный комитет РФ по Москве предъявил обвинение 42-летнему мужчине, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

В соответствии с действующим законодательством, статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде «лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью» (в РФ смертная казнь не применяется с 1996 года).

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 3 сентября, в подсобном помещении на станции метро «Курская» кольцевой линии Московского метрополитена было обнаружено тело 23-летнего сержанта полиции Андрея Райского. Погибшего, который получил огнестрельное ранение в голову, обнаружила уборщица.

Убийца скрылся с места преступления. Оперативно были распространены приметы злоумышленника: «мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40—45 лет, плотного телосложения, рост 160—165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В СК сообщили, что подозреваемый уже был на опознании и очных ставках. Проводятся также другие следственные действия. В рамках следствия в отношении подозреваемого назначены баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, физико-химическая и другие судебные экспертизы.

«Я сказал: «Там стрельба...»



Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского.

Мужчина утверждает, что услышал стрельбу и попросил уборщицу вызвать скорую.

«Женщина там была. Я сказал: «Там стрельба, скорую вызывайте», — говорит обвиняемый.

Видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро

Ранее в СМИ появилась другая видеозапись допроса, на которой мужчина не признаёт свою вину.

«Да, я выпивал, меня поймали полицейские, но у меня не было никаких документов, потому что я их забыл дома. После того как меня задержали, я стоял около двери, где и услышал стрельбу. Сам я не стрелял. Я не убивал, я боюсь стрельбы», — заявил задержанный.

По его словам, сразу после задержания сотрудник полиции не надел на него наручники.

«Я в Москве давно, с 2007 года. Работаю. Я гражданин России», — утверждает мужчина.

Следственный комитет также обнародовал фрагмент записи с камер видеонаблюдения в метро — после преступления подозреваемый говорит что-то уборщице, а затем заходит в вагон поезда и уезжает. Только тогда женщина обнаружила тело полицейского.

Версия убийства

Как ранее сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сержант полиции Андрей Райский на входе в вестибюль станции метро остановил мужчину, чтобы проверить его документы. Пока полицейский изучал бумаги, злоумышленник отпросился у работника полиции в туалет.

Погибший полицейский с семьёй

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«Через какое-то время полицейский нашёл подозрительным то обстоятельство, что мужчина долго не выходит из туалета, и отправился туда, чтобы узнать, в чём дело. После того как Райский зашёл в помещение уборной, его застрелил неизвестный», — рассказал собеседник информагентства.

По сведениям источника, злоумышленник выхватил у полицейского табельное оружие и выстрелил. От полученного ранения в голову сотрудник полиции скончался на месте.