«Подозреваемый задержан»: что известно об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского Андрея Райского. По данным следствия, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» кольцевой линии он нанёс огнестрельное ранение сотруднику правоохранительных органов, в результате чего тот скончался. На опубликованной СК записи с камер наблюдения видно, как мужчина — предположительно, после совершения преступления —общается с уборщицей, после чего садится в поезд.

В Москве был задержан подозреваемый в убийстве полицейского Андрея Райского. Тело сотрудника было обнаружено уборщицей на станции метро «Курская» кольцевой линии в Москве в ночь со 2 на 3 сентября около полуночи.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по столице правоохранительных органов подтвердили информацию об убийстве полицейского. В ведомстве отметили, что преступник скрылся с места преступления.

«Сегодня около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Приметы подозреваемого: мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40—45 лет, плотного телосложения, рост 160—165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка», — говорится в сообщении.

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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл после того, как Райский на входе в вестибюль станции остановил мужчину для проверки документов. Пока полицейский осматривал предоставленные бумаги, злоумышленник попросил разрешения у Райского отлучиться в туалет.

«Через какое-то время полицейский нашёл подозрительным то обстоятельство, что мужчина долго не выходит из туалета, и отправился туда, чтобы узнать, в чём дело. После того как Райский зашёл в помещение уборной, его застрелил неизвестный», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, злоумышленник выхватил у полицейского табельное оружие и выстрелил. От полученного ранения в голову Райский скончался на месте. После этого убийца скрылся с места преступления. Для его розыска в Москве был объявлен специальный план «Сирена».

Источник ТАСС добавил, что Райский собирался увольняться из органов внутренних дел, это была последняя рабочая смена полицейского.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для проведения следственных мероприятий. На данный момент проводится допрос подозреваемого и свидетелей, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, на месте преступления начала работу оперативная группа.

«Следователи СК допрашивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене, а также свидетелей по уголовному делу», — говорится в сообщении ведомства.

СК опубликовал фрагмент видеозаписи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый в убийстве полицейского общается с уборщицей, а затем заходит в вагон подъехавшего состава. Спустя несколько секунд женщина, по всей вероятности, подбежала к месту, где было совершено преступление.

Нападение в центре Москвы

23 августа в Москве недалеко от станции «Смоленская» также было совершено нападение на полицейских. В результате инцидента был ранен как сам нападавший, так и один из сотрудников правоохранительных органов. В Следственном комитете отметили, что преступник «беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо».

На опубликованном фрагменте с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина в течение 30 секунд ведёт перестрелку с полицейскими.

«По предварительным данным, он не принадлежал к каким-либо экстремистским организациям», — сказал источник Интерфакса. ТАСС сообщил, что нападавший — 31-летний уроженец одного из сёл Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».