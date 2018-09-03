В Москве возбуждено дело по факту убийства полицейского на станции метро

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского в московском метро. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника полиции»)», — цитирует её ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Ранее стало известно, что в Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, около полуночи неизвестный застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская».