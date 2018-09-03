В Москве возбуждено дело по факту убийства полицейского на станции метро
«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника полиции»)», — цитирует её ТАСС.
Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Ранее стало известно, что в Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, около полуночи неизвестный застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская».