В Москве возбуждено дело по факту убийства полицейского на станции метро

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского в московском метро. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника полиции»)», — цитирует её ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Ранее стало известно, что в Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, около полуночи неизвестный застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская».

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