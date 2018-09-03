Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро
В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В городе в связи с розыском подозреваемого объявлен план «Сирена», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МВД сообщили, что неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская».
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