Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро

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В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В городе в связи с розыском подозреваемого объявлен план «Сирена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МВД сообщили, что неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская».

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