Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро

В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В городе в связи с розыском подозреваемого объявлен план «Сирена», — цитирует его РИА Новости. Ранее в МВД сообщили, что неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская».