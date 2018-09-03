Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве полицейского в метро Москвы
- РИА Новости
«Следователи СКР допрашивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене, а также свидетелей по уголовному делу. Изучаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в сторону сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская». В результате полученных ранений полицейский скончался.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.