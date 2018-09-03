Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве полицейского в метро Москвы

Следователи допрашивают мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов в столичном метро. Об этом сообщается на официальном канале ведомства в мессенджере «Там-Там».

«Следователи СКР допрашивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене, а также свидетелей по уголовному делу. Изучаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в сторону сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская». В результате полученных ранений полицейский скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.