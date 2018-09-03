В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро

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Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что ночью 3 сентября на «Курской» неизвестный выстрелил в сторону сотрудника правоохранительных органов. В результате полученных ранений полицейский скончался.

По словам информированного источника, в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского в Москве был объявлен план «Сирена».

Также в июле сообщалось, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, дежурившего у посольства Словакии в Москве.

Водитель такси, который стал очевидцем произошедшего, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности инцидента. 

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