Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в СКФО

Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в округе.

«К системным проблемам нашего округа относится безработица, более 11%, в России — 4,6%, низкий уровень доходов населения — 68% от среднероссийских. Так, например, среднемесячная заработная плата составляет 61% от среднероссийской, сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате — более 300 млн рублей», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил о недостаточной оснащённости медучреждений СКФО современной техникой и нехватке мест в детсадах. Также Чайка указал на проблемы с лекарственным обеспечением льготной категории населения.

Ранее Чайка заявил, что коррупция и клановость мешают развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа.