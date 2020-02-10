Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в СКФО

Короткая ссылка
Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в округе.
Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в СКФО
  • РИА Новости

«К системным проблемам нашего округа относится безработица, более 11%, в России — 4,6%, низкий уровень доходов населения — 68% от среднероссийских. Так, например, среднемесячная заработная плата составляет 61% от среднероссийской, сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате — более 300 млн рублей», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил о недостаточной оснащённости медучреждений СКФО современной техникой и нехватке мест в детсадах. Также Чайка указал на проблемы с лекарственным обеспечением льготной категории населения.

Ранее Чайка заявил, что коррупция и клановость мешают развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить