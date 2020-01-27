Чайка рассказал о коррупции на Северном Кавказе

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка рассказал о коррупции в СКФО.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что именно коррупция и клановость мешают развитию регионов округа.

«Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция. Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система», — сказал он.

По его словам, именно данные сферы «серьёзно поражены клановостью».

«Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов», — отметил полпред.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Чайкой выразил уверенность в том, что у него получится справиться с проблемными вопросами в СКФО.