Чайка рассказал о коррупции на Северном Кавказе
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Как сообщает РИА Новости, он отметил, что именно коррупция и клановость мешают развитию регионов округа.
«Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция. Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система», — сказал он.
По его словам, именно данные сферы «серьёзно поражены клановостью».
«Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов», — отметил полпред.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Чайкой выразил уверенность в том, что у него получится справиться с проблемными вопросами в СКФО.