Путин рассказал Чайке о проблемных вопросах Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Юрием Чайкой, которому он предложил должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, выразил уверенность, что у Чайки получится справиться с проблемными вопросами в этом регионе.

Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».

«Там (в округе. — RT) ещё очень много вопросов в социальной сфере — это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан», — отметил президент.

Он отметил, что в СКФО ещё остаются актуальными вопросы борьбы с терроризмом.

«Вы знаете эту работу, это направление. Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится», — заявил он Чайке.

В свою очередь, Чайка заявил, что задачи, поставленные Путиным, будут реализованы. Он также ожидает, что на территории СКФО будут реализованы нацпроекты и поднят уровень жизни граждан.

«В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам борьбы с преступностью, прежде всего с такими её проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом декриминализации общества», — сказал он.

Также Чайка заявил, что у него уже имеются направления деятельности, так как он «уже продумал эти вещи»

21 января Путин провёл встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора России Игорем Красновым.