Путин рассказал Чайке о проблемных вопросах Северного Кавказа

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Юрием Чайкой, которому он предложил должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, выразил уверенность, что у Чайки получится справиться с проблемными вопросами в этом регионе.
Путин рассказал Чайке о проблемных вопросах Северного Кавказа
  • РИА Новости

Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».

«Там (в округе. — RT) ещё очень много вопросов в социальной сфере — это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан», — отметил президент.

Он отметил, что в СКФО ещё остаются актуальными вопросы борьбы с терроризмом.

«Вы знаете эту работу, это направление. Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится», — заявил он Чайке. 

В свою очередь, Чайка заявил, что задачи, поставленные Путиным, будут реализованы. Он также ожидает, что на территории СКФО будут реализованы нацпроекты и поднят уровень жизни граждан.

«В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам борьбы с преступностью, прежде всего с такими её проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом декриминализации общества», — сказал он. 

Также Чайка заявил, что у него уже имеются направления деятельности, так как он «уже продумал эти вещи»

21 января Путин провёл встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора России Игорем Красновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить