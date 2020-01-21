Путин рассказал Чайке о проблемных вопросах Северного Кавказа
- РИА Новости
Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».
«Там (в округе. — RT) ещё очень много вопросов в социальной сфере — это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан», — отметил президент.
Он отметил, что в СКФО ещё остаются актуальными вопросы борьбы с терроризмом.
«Вы знаете эту работу, это направление. Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится», — заявил он Чайке.
В свою очередь, Чайка заявил, что задачи, поставленные Путиным, будут реализованы. Он также ожидает, что на территории СКФО будут реализованы нацпроекты и поднят уровень жизни граждан.
«В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам борьбы с преступностью, прежде всего с такими её проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом декриминализации общества», — сказал он.
Также Чайка заявил, что у него уже имеются направления деятельности, так как он «уже продумал эти вещи»
21 января Путин провёл встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора России Игорем Красновым.