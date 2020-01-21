Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО

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RT
Российский лидер Владимир Путин предложил Юрию Чайке, который в настоящее время занимает должность генпрокурора, стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО
  • © Kremlin.ru

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. 

«Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе», — сообщил он.

При этом он подчеркнул, что указ ещё не подписан.

Ранее Путин начал встречу с Чайкой и заместителем главы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.

20 января Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Краснова на пост генерального прокурора, предложив освободить от должности Чайку.

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