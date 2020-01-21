Путин встретился с Чайкой и Красновым

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Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Путин встретился с Чайкой и Красновым
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Путин поблагодарил Чайку за работу и отметил его вклад.

Глава государства выразил надежду на то, что наработки Чайки во главе ведомства будут использованы новым руководством.

Ранее профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора и назначить на этот пост Краснова

20 января президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы СК Краснова на пост генерального прокурора.

Подробнее — в материале RT.

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