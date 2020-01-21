Путин встретился с Чайкой и Красновым
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, Путин поблагодарил Чайку за работу и отметил его вклад.
Глава государства выразил надежду на то, что наработки Чайки во главе ведомства будут использованы новым руководством.
Ранее профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора и назначить на этот пост Краснова.
20 января президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы СК Краснова на пост генерального прокурора.
Подробнее — в материале RT.