В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.

«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. — это граждане Китайской Народной Республики», — цитирует её РИА Новости.

Ранее «Невские новости» писали, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин утвердил план мероприятий по предупреждению попадания и распространения коронавируса в регионе.

10 февраля представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн рассказал об излечившихся от нового типа коронавируса NCP.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.