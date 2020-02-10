В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. — это граждане Китайской Народной Республики», — цитирует её РИА Новости.

Ранее «Невские новости» писали, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин утвердил план мероприятий по предупреждению попадания и распространения коронавируса в регионе.

10 февраля представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн рассказал об излечившихся от нового типа коронавируса NCP.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.

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