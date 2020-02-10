В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
- РИА Новости
«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. — это граждане Китайской Народной Республики», — цитирует её РИА Новости.
Ранее «Невские новости» писали, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин утвердил план мероприятий по предупреждению попадания и распространения коронавируса в регионе.
10 февраля представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн рассказал об излечившихся от нового типа коронавируса NCP.
Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.