В Новгородской области утвердили план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин утвердил план мероприятий по предупреждению попадания и распространения коронавируса в регионе.
В Новгородской области утвердили план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу области.

Собрана санитарно-противоэпидемическая комиссия.

В феврале всех медработников проинструктируют по диагностике и лечению коронавируса, а также по вопросам личной профилактики. Во все спортивные и культурные центры и местным предпринимателям направят специальные памятки.

У больных ОРВИ будут собирать эпидемический анамнез. При подозрении на коронавирус предусмотрена госпитализация в Новгородскую областную инфекционную больницу.

22 января эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

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