Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в посёлке Мирном

Депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолёта в Татарстане, похоронили в казанском посёлке Мирном.

«Айрата Назиповича Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирном, рядом с могилой матери», — приводит РИА Новости слова представителя парламента Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая завершилась церемония прощания с Хайруллиным.

Депутат погиб 7 февраля при крушении частного вертолёта Bell 406 в Татарстане. Кроме него, на борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих метеоусловий.