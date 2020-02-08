Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в посёлке Мирном

Короткая ссылка
Депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолёта в Татарстане, похоронили в казанском посёлке Мирном.
Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в посёлке Мирном
  • globallookpress.com

«Айрата Назиповича Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирном, рядом с могилой матери», — приводит РИА Новости слова представителя парламента Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая завершилась церемония прощания с Хайруллиным.

Депутат погиб 7 февраля при крушении частного вертолёта Bell 406 в Татарстане. Кроме него, на борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих метеоусловий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить