В Казани простились с депутатом Госдумы Хайруллиным

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта в Татарстане.

Как сообщает ТАСС, церемонию посетили сотни человек.

Проститься с депутатом пришёл президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, а также первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Айрата Хайруллина похоронят рядом с его матерью на татарском кладбище в посёлке Мирном в Приволжском районе Казани.

Хайруллин погиб 7 февраля при крушении частного вертолёта Bell 406 в Татарстане. Кроме него, на борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих метеоусловий.