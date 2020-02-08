Врачи рассказали о состоянии выживших при ЧП с вертолётом в Татарстане

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Состояние двух пострадавших в результате крушения вертолёта в Татарстане оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона.
Врачи рассказали о состоянии выживших при ЧП с вертолётом в Татарстане
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  • © ГУ МЧС России по Татарстану

По его словам, второго пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта перевезли в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, проводятся диагностические и лечебные мероприятия.

«Оба пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии», — заявил он.

В Минздраве добавили, что один из пострадавших находится в сознании, угрозы его жизни нет.

7 февраля в результате крушения частного вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Ещё два человека получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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