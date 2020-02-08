Врачи рассказали о состоянии выживших при ЧП с вертолётом в Татарстане
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- © ГУ МЧС России по Татарстану
По его словам, второго пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта перевезли в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, проводятся диагностические и лечебные мероприятия.
«Оба пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии», — заявил он.
В Минздраве добавили, что один из пострадавших находится в сознании, угрозы его жизни нет.
7 февраля в результате крушения частного вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Ещё два человека получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.