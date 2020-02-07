СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Татарстане

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом информирует пресс-служба СК России.
СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Татарстане
  • © ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть человека).

В СК рассматривают в качестве основных версий крушения вертолёта ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные метеоусловия.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Айрата Хайруллина.

7 февраля в результате крушения частного вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Ещё два человека получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.

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