Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который погиб в результате крушения вертолёта в Татарстане.

«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин... Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Ранее стало известно о крушении в Татарстане частного вертолёта. Как заявили в прокуратуре, на его борту находились три человека.

Позднее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил, что Хайруллин погиб в результате инцидента.