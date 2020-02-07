Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который погиб в результате крушения вертолёта в Татарстане.
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
  • РИА Новости

«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин... Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Ранее стало известно о крушении в Татарстане частного вертолёта. Как заявили в прокуратуре, на его борту находились три человека.

Позднее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил, что Хайруллин погиб в результате инцидента

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