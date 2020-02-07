СК начал проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане

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Приволжское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане.
СК начал проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства авиационного инцидента с участием вертолёта в Татарстане. Организована доследственная проверка», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что частный вертолёт разбился в Татарстане. По данным прокуратуры, на его борту находились три пассажира.

В декабре 2019 года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.

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