СК начал проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане

Приволжское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку по факту крушения вертолёта в Татарстане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства авиационного инцидента с участием вертолёта в Татарстане. Организована доследственная проверка», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что частный вертолёт разбился в Татарстане. По данным прокуратуры, на его борту находились три пассажира.

В декабре 2019 года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.