В Татарстане разбился частный вертолёт с тремя пассажирами

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Частный вертолёт разбился в Татарстане, заявили RT в казанском линейном управлении МВД. По данным прокуратуры, в аварию попал вертолёт Bell 406, на его борту находились три пассажира.
В Татарстане разбился частный вертолёт с тремя пассажирами
  • РИА Новости

«Ждём уточнённых данных и о пострадавших, и о самом происшествии», — заявили RT в управлении МВД. 

Как сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, спасатели не могут приземлиться около места происшествия из-за отсутствия подходящей площадки.

«Три человека на борту... Один точно жив, его видно с вертолёта спасателей. Судьба остальных неизвестна», — цитирует ТАСС Иванову.

Как отмечается, «Единая Россия» в настоящее время выясняет подробности произошедшего. По некоторым данным, на борту вертолёта мог находиться депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

В декабре 2019 года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.

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