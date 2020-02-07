В Татарстане разбился частный вертолёт с тремя пассажирами
- РИА Новости
«Ждём уточнённых данных и о пострадавших, и о самом происшествии», — заявили RT в управлении МВД.
Как сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, спасатели не могут приземлиться около места происшествия из-за отсутствия подходящей площадки.
«Три человека на борту... Один точно жив, его видно с вертолёта спасателей. Судьба остальных неизвестна», — цитирует ТАСС Иванову.
Как отмечается, «Единая Россия» в настоящее время выясняет подробности произошедшего. По некоторым данным, на борту вертолёта мог находиться депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
В декабре 2019 года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.