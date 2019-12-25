Источник: в НАО совершил жёсткую посадку вертолёт с 23 человеками на борту

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В Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку, пострадавших нет.
Источник: в НАО совершил жёсткую посадку вертолёт с 23 человеками на борту
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Заполярном районе Ненецкого автономного округа вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. На борту вертолета находились 23 человека, включая четырёх членов экипажа», — заявил источник. 

Отмечается, что люди будут доставлены в город Усинск в Республике Коми с помощью другого вертолёта.

Ранее в Красноярском крае при жёсткой посадке вертолёта пострадали 16 человек.

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