Источник: в НАО совершил жёсткую посадку вертолёт с 23 человеками на борту
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В Заполярном районе Ненецкого автономного округа вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. На борту вертолета находились 23 человека, включая четырёх членов экипажа», — заявил источник.
Отмечается, что люди будут доставлены в город Усинск в Республике Коми с помощью другого вертолёта.
Ранее в Красноярском крае при жёсткой посадке вертолёта пострадали 16 человек.