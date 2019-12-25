Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
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«Пострадали 16 человек, из них пять госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, у двух госпитализированных переломы, у троих ушибы лёгкой степени, угрозы жизни для пострадавших нет.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате инцидента.
25 декабря, по предварительным данным, вертолёт совершил жёсткую посадку после попадания в снежный вихрь. На его борту находились 24 человека.
СК возбудил уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию произошедшего.