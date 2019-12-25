Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

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В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае пострадали 16 человек. Об этом заявили в региональном Минздраве.
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
  • © МЧС РФ

«Пострадали 16 человек, из них пять госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, у двух госпитализированных переломы, у троих ушибы лёгкой степени, угрозы жизни для пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате инцидента. 

25 декабря, по предварительным данным, вертолёт совершил жёсткую посадку после попадания в снежный вихрь. На его борту находились 24 человека. 

СК возбудил уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию произошедшего

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