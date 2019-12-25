МАК организовал комиссию для расследования ЧП с Ми-8 в Эвенкии
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Об этом сообщила пресс-служба комитета.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — указано в сообщении.
Отмечается, что комиссия приступила к работе.
Ранее в Минздраве Красноярского края сообщили, что число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта возросло до 15.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.