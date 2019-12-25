МАК организовал комиссию для расследования ЧП с Ми-8 в Эвенкии

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — указано в сообщении.

Отмечается, что комиссия приступила к работе.

Ранее в Минздраве Красноярского края сообщили, что число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта возросло до 15.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.