Уголовное дело возбудили после ЧП с Ми-8 в Красноярском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, в результате которой, по данным регионального Минздрава, пострадали шесть человек.

Об этом говорится в сообщении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России»)», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным СК, вертолёт, принадлежащий авиакомпании «КрасАвиа», совершил жёсткую посадку после попадания в снежный вихрь.

На борту находились 24 человек, в том числе 21 пассажир и три члена экипажа. Точное число пострадавших и степень ущерба устанавливаются.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что при жёсткой посадке Ми-8 в Красноярском крае пострадали шесть человек.