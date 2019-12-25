Уголовное дело возбудили после ЧП с Ми-8 в Красноярском крае
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России»)», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным СК, вертолёт, принадлежащий авиакомпании «КрасАвиа», совершил жёсткую посадку после попадания в снежный вихрь.
На борту находились 24 человек, в том числе 21 пассажир и три члена экипажа. Точное число пострадавших и степень ущерба устанавливаются.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что при жёсткой посадке Ми-8 в Красноярском крае пострадали шесть человек.